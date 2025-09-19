Скидки
Солари считает, что «Спартак» должен справиться с возможной дисквалификацией Станковича

Аудио-версия:
Футболист московского «Спартака» Пабло Солари считает, что команда должна справиться в случае дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Сербский специалист был удалён по ходу матча 8-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:2) за использование нецензурных выражений в адрес арбитра. Заседание КДК пройдёт сегодня, 19 сентября.

«Естественно, присутствие главного тренера на скамейке очень важно. Если его отсутствие может как-то негативно повлиять на нас, но мы всю неделю работаем над тем, чтобы у нас был чёткий план на игру. Даже если его не будет на скамейке, мы должны справиться, но это, конечно, не оптимально», — приводит слова Солари «РИА Новости Спорт.

По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков.

