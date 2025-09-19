Скидки
Виталий Карасёв высказался о назначении на должность генерального директора «Пари НН»

Аудио-версия:
Комментарии

Новый генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасёв прокомментировал своё назначение.

«Работа в «Пари НН» — вызов в моей карьере, большой шаг вперёд и одновременно большая ответственность. Нижегородская область за последние годы сделала значительный шаг вперёд, стала лидером во многих отраслях, и наш клуб должен соответствовать высокой планке, безусловно, и в части спортивного результата, и в других аспектах. Прекрасно понимаю, каковы приоритеты. За «Пари НН» болеют тысячи людей, и, конечно, нам нужно оправдывать их ожидания и стремиться к тому, чтобы поклонников становилось ещё больше. Важно поступательно развивать академию, детский футбол, работать с партнёрами клуба.

Вся моя жизнь связана с Нижним Новгородом и футболом. Поэтому приложу все свои знания, компетенции и усилия, чтобы «Пари НН» перешёл на новый уровень, — для этого у команды есть все ресурсы. Перед нами стоят амбициозные задачи, и я с нетерпением ожидаю начала работы!» — приводит слова Карасёва официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

