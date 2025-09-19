Игроки и тренеры клуба экс-инвестора «Химок» Садыгова не получают зарплату — источник

Футболисты, тренерский штаб и персонал турецкого клуба «Серик» столкнулись с двухмесячной задержкой зарплаты. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. Ранее появилась информация, что совладельцем «Серика» стал Туфан Садыгов, бывший инвестор футбольного клуба «Химки».

Этим летом команду возглавил Сергей Юран, а также в неё перешли российские игроки: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Расул Гусейнов, Александр Мартынов и Артём Юран.

9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Причиной решения стала задолженность клуба перед бюджетом, превышающая 448 млн рублей.