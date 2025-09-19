Сергей Кирьяков: у ЦСКА наступает спад после удачного старта

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков высказался о результатах ПФК ЦСКА. Он считает, что у армейцев наступает спад после удачного старта сезона.

«Что касается ЦСКА, мы любим хвалить команды за серию побед. Но главный вопрос — стабильность, насколько долго клуб может держать уровень. Видимо, в этом плане у ЦСКА есть проблемы: два поражения подряд и много молодых футболистов, что также может негативно сказываться. Вместо уверенности на старте игроки могут почувствовать неуверенность. Но футболисты армейцев показали, что у них есть хороший потенциал. Понятно, что у любой команды бывают спады, и, возможно, такой спад наступает у ЦСКА после удачного старта. В такой момент должна проявить себя тренерская работа», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.