Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Марио Фернандес объявил о завершении карьеры футболиста

Комментарии

Бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети на личной странице своей супруги Марьяны Шотт де Фрейтас.

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Спасибо, Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес», — сказано в сообщении 34-летнего бразильца.

За ЦСКА Фернандес, являющийся воспитанником академии «Гремио», выступал с 2012 по 2022 год. Игроком «Зенита» Марио был с 2023 по 2024-й. После ухода из санкт-петербургского клуба участник чемпионата мира по футболу — 2018 оставался в статусе свободного агента.

