Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Кирьяков: чем больше будет игроков, как Батраков, тем сильнее будет сборная России

Кирьяков: чем больше будет игроков, как Батраков, тем сильнее будет сборная России
Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков второй год на слуху — его уже можно назвать полноценным лидером, от которого зависят игра и результаты «Локомотива». Он в непростых матчах ведёт за собой команду, забивая голы и показывая партнёрам, что нужно добиваться результата. Я только за то, чтобы у нас было больше таких Батраковых, и чтобы они играли стабильно. Алексей — уже футболист сборной России. Чем больше будет таких игроков, тем сильнее будет наша национальная команда.

Уже видны прения в Европе: кто-то выступает за наше возвращение, кто-то воздерживается от ограничений. Самое главное, чтобы мы быстрее вернулись, и у нас были таланты, как Батраков. Тогда наша сборная сразу вступит в борьбу за получение путёвок на крупные турниры. Если будет больше футболистов, как Алексей, проблем с выходом ну крупные соревнования не будет», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

