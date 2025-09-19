Совет директоров «Спартака» склоняется к увольнению Станковича. Кахигао пока против

Совет директоров «Спартака» и генеральный директор клуба Олег Малышев склоняются к отставке Деяна Станковича с поста главного тренера команды в течение ближайших недель. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Окончательного решения нет, но все ключевые люди в клубе всё больше склоняются к увольнению специалиста.

Против отставки тренера выступает спортивный директор клуба Фрэнсис Кахигао, у которого нет готового кандидата на замену Станковичу. К тому же сам Кахигао находится не в Москве по семейным делам, что немного осложняет коммуникацию.

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.