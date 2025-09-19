Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Российский игрок «Кайрата» Сорокин высказался о поражении «Спортингу» в Лиге чемпионов

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин высказался по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

— Эмоции от игры со «Спортингом» хорошие — получал удовольствие, выступая в Лиге чемпионов на таком стадионе. Что касается матча, мы пропустили гол перед перерывом, во втором тайме начали неплохо, однако за три минуты развалились, что непозволительно на таком уровне, пропустили голы и проиграли.

— «Кайрат» в матче со «Спортингом» пропустил больше мячей, чем за всю квалификацию Лиги чемпионов. Такая большая разница у соперников?
— Не скажу, что такая большая разница. Понятно, что уровень соперника высокий, но мы слишком уважительно отнеслись к «Спортингу» на первых минутах матча. Нужно было более агрессивно действовать в отборе и в прессинге. Это ключевой момент, чего нам не хватило. Кроме того, у нашей команды было большое количество брака.

Руководство «Кайрата» сделало всё, чтобы облегчить нам перелёт в Лиссабон. Большое спасибо ему. Но это был непростой выезд, когда так долго летишь и ещё есть разница во времени. Это ни в коем случае не отговорки, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

