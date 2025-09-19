Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

КДК оштрафовал «Спартак» на 150 тысяч по итогам матча с «Динамо»

Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Игра проходила на поле бело-голубых и завершилась со счётом 2:2. Красно-белые оштрафованы за неподобающее поведение представителей клуба и оскорбительные кричалки болельщиков.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. «Спартак» оштрафован на 50 тыс. рублей.

За неподобающее поведение «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

