КДК оштрафовал «Спартак» на 150 тысяч по итогам матча с «Динамо»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Игра проходила на поле бело-голубых и завершилась со счётом 2:2. Красно-белые оштрафованы за неподобающее поведение представителей клуба и оскорбительные кричалки болельщиков.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. «Спартак» оштрафован на 50 тыс. рублей.

За неподобающее поведение «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.