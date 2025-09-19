Агент Герман Ткаченко: у Станковича вегетарианская неустойка в случае увольнения

Известный футбольный агент Герман Ткаченко считает, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович имеет солидную поддержку в московском клубе. Сербский специалист подписал новый контракт со «Спартаком» в мае этого года.

— Многие знают, но почему-то не говорят: у Станковича, скажем так, вегетарианская неустойка в случае увольнения. Клуб его поддержал, это был месседж.

— Заслужил ли Станкович эту поддержку?

— Это покажет только сезон. По старту никогда нельзя делать больших выводов. Но один вывод можно делать: не всегда легендарность или даже футбольность, если оперировать терминами твоего любимого спикера, является фактором хорошего тренера, — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.