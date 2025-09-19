КДК дисквалифицировал Станковича на месяц без возможности обжаловать решение

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что принято решение дисквалифицировать главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на один месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

«Станкович был удалён за использование нецензурных выражений в адрес арбитра. Мы получили дополнительные рапорты от двух судей. Судья Егоров написал об оскорбительном выражении от Станковича. Резервный судья написал о том, что он слышал матерное слово. Оно действительно матерное, было произнесено на сербском языке. В телетрансляции тоже было слышны оскорбления. Станкович на заседании отрицал, говорил, что в его лексиконе нет такого слова, о котором говорил Егоров. О втором слове Деян сказал, что оно не обозначает оскорбление, в Сербии часто используется. А третье слово из эфира он трактовал как «сукины дети». Станкович сказал, что всё, что говорят судьи, — ложь. Но при этом извинился перед комитетом.

В соответствии с регламентом КДК должен учитывать рецидив. Станкович уже был ранее дисциплинирован на два матча за оскорбления в адрес судьи Левникова. КДК считает применить более жёсткие санкции к Станковичу. Деян Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС — Кубок и РПЛ. Решение не может быть обжаловано», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.