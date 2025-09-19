В КДК РФС рассказали, какими были оскорбления Станковича в адрес судьи Егорова

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какими были оскорбления главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в адрес судьи матча 8-го тура Мир РПЛ Егора Егорова.

«Первый мат был на английском языке, о котором Станкович сказал, что это не входит в его лексикон. Второе — на сербском. Третье — слово, которым обозначают женщин с низкой социальной ответственностью», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Станковича на месяц без возможности обжаловать решение.