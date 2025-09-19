В КДК РФС рассказали, какими были оскорбления Станковича в адрес судьи Егорова
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какими были оскорбления главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в адрес судьи матча 8-го тура Мир РПЛ Егора Егорова.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Первый мат был на английском языке, о котором Станкович сказал, что это не входит в его лексикон. Второе — на сербском. Третье — слово, которым обозначают женщин с низкой социальной ответственностью», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Станковича на месяц без возможности обжаловать решение.
