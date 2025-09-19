Гаич дисквалифицирован на два матча, один из которых — условно

Защитник московского ПФК ЦСКА Милан Гаич дисквалифицирован на два матча (один из них — условно) по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) после удаления в матче с «Ростовом». Он получил красную карточку в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Армейцы уступили ростовчанам со счётом 0:1.

«Гаич извинился перед комитетом и футболистом «Ростова». Он сказал, что ударил случайно. Гаич дисквалифицирован на два матча РПЛ, один — реальный, один — условный. Испытательный срок — три месяца», — переда слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.