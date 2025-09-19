КДК РФС дисквалифицировал Крашевского на два матча, один из них — условный
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что принято решение дисквалифицировать защитника «Пари Нижний Новгород» Ярослава Крашевского на два матча (один — условно) после удаления в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Босельи – 41' 1:1 Томпсон – 45+1' 2:1 Босельи – 51' 3:1 Олусегун – 53'
Удаления: Крашевский – 90+4' / нет
«Крашевский извинился, сказал, что действия были непреднамеренными. Игрок дисквалифицирован на два матча, один из которых — условный», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ярослав Крашевский вышел на замену на 90-й минуте и был удалён на 90+4-й минуте.
