Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

КДК РФС дисквалифицировал Крашевского на два матча, один из них — условный

Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что принято решение дисквалифицировать защитника «Пари Нижний Новгород» Ярослава Крашевского на два матча (один — условно) после удаления в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Босельи – 41'     1:1 Томпсон – 45+1'     2:1 Босельи – 51'     3:1 Олусегун – 53'    
Удаления: Крашевский – 90+4' / нет

«Крашевский извинился, сказал, что действия были непреднамеренными. Игрок дисквалифицирован на два матча, один из которых — условный», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ярослав Крашевский вышел на замену на 90-й минуте и был удалён на 90+4-й минуте.

