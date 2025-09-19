КДК РФС дисквалифицировал Крашевского на два матча, один из них — условный

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что принято решение дисквалифицировать защитника «Пари Нижний Новгород» Ярослава Крашевского на два матча (один — условно) после удаления в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).

«Крашевский извинился, сказал, что действия были непреднамеренными. Игрок дисквалифицирован на два матча, один из которых — условный», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ярослав Крашевский вышел на замену на 90-й минуте и был удалён на 90+4-й минуте.