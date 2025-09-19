В «Спартаке» прокомментировали дисквалификацию Станковича на месяц

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал дисквалификацию главного тренера команды Деяна Станковича на месяц.

«Месяц дисквалификации это очень серьёзный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжёлой ситуацией», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.