Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

КДК дисквалифицировал участников драки в матче «Родина» — «Факел»

КДК дисквалифицировал участников драки в матче «Родина» — «Факел»
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации участников массовой драки в матче 10-го тура Лиги Pari между московской «Родиной» и воронежским «Факелом» (2:0).

«Представители «Родины» и «Факела» приняли участие в заседании: Климов, Гонгадзе, Гогличидзе. Мы подробно просмотрели раскадровку эпизода, выявили всех участников. Установили, что между Климовым и Гогличидзе была драка, оскорбительный жест Мещанинова.

Мещанинов дисквалифицирован на один матч Первой лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей. Корян дисквалифицирован на два матча, Гогличидзе — на пять матчей Первой лиги», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Новости. Футбол
