Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
КДК дисквалифицировал тренера «Факела» Климова на семь матчей Первой лиги

КДК дисквалифицировал тренера «Факела» Климова на семь матчей Первой лиги
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении дисквалифицировать тренера воронежского «Факела» Валерия Климова на семь матчей после участия в драке по окончании матча 10-го тура Лиги Pari с московской «Родиной» (0:2).

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63'     2:0 Максименко – 90+5'    

«Климов за участие в драке и оскорбительное поведение дисквалифицирован на семь матчей Первой лиги», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка после 10 матчей. На первой строчке находится екатеринбургский «Урал» (23).

Видео
Массовая драка произошла в Первой лиге после матча «Родина» — «Факел»
