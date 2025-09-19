КДК дисквалифицировал тренера «Факела» Климова на семь матчей Первой лиги
Поделиться
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении дисквалифицировать тренера воронежского «Факела» Валерия Климова на семь матчей после участия в драке по окончании матча 10-го тура Лиги Pari с московской «Родиной» (0:2).
Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63' 2:0 Максименко – 90+5'
«Климов за участие в драке и оскорбительное поведение дисквалифицирован на семь матчей Первой лиги», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка после 10 матчей. На первой строчке находится екатеринбургский «Урал» (23).
Комментарии
- 19 сентября 2025
-
16:46
-
16:40
-
16:35
-
16:33
-
16:33
-
16:26
-
16:21
-
16:19
-
16:08
-
16:05
-
16:03
-
16:01
-
15:58
-
15:58
-
15:57
-
15:43
-
15:38
-
15:34
-
15:32
-
15:32
-
15:20
-
15:16
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:34
-
14:30
-
14:27
-
14:25
-
14:24
-
14:15
-
14:15