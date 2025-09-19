КДК дисквалифицировал тренера «Факела» Климова на семь матчей Первой лиги

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении дисквалифицировать тренера воронежского «Факела» Валерия Климова на семь матчей после участия в драке по окончании матча 10-го тура Лиги Pari с московской «Родиной» (0:2).

«Климов за участие в драке и оскорбительное поведение дисквалифицирован на семь матчей Первой лиги», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка после 10 матчей. На первой строчке находится екатеринбургский «Урал» (23).