«Зенит» приглашён на заседание КДК за баннер болельщиков в адрес Дегтярёва

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что представители санкт-петербургского «Зенита» были приглашены на заседание комитета за баннер болельщиков в адрес министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва.

«Данное дисциплинарное поведение будет рассмотрено на следующей неделе в отношении «Зенита». Клуб был приглашён на заседание. Из Минспорта в КДК не обращались, есть запись в протоколе от комиссара матча. Баннер будет рассмотрен», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, болельщики «Зенита» вывесили баннер, адресованный Михаилу Дегтярёву, во время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом».