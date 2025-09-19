Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» приглашён на заседание КДК за баннер болельщиков в адрес Дегтярёва

«Зенит» приглашён на заседание КДК за баннер болельщиков в адрес Дегтярёва
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что представители санкт-петербургского «Зенита» были приглашены на заседание комитета за баннер болельщиков в адрес министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва.

«Данное дисциплинарное поведение будет рассмотрено на следующей неделе в отношении «Зенита». Клуб был приглашён на заседание. Из Минспорта в КДК не обращались, есть запись в протоколе от комиссара матча. Баннер будет рассмотрен», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, болельщики «Зенита» вывесили баннер, адресованный Михаилу Дегтярёву, во время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом».

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак рассказал, сыграет ли Жерсон с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android