Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Егор Титов ответил, надо ли «Спартаку» увольнять Деяна Станковича

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов ответил, стоит ли руководству московского клуба увольнять главного тренера команды Деяна Станковича. Напомним, сербский специалист подписал новый контракт со «Спартаком» в мае этого года.

– Разделяете ли вы мнение, что проблема в тренере и Станковича надо увольнять? И тогда вся ситуация может резко измениться в лучшую сторону.
– Нет, конечно. Мы всё это уже проходили и не раз. Каждый год новый тренер, новые футболисты, всё меняется. Конечно, Станкович и его тренерский штаб должны задавать вопросы. Но самое главное, что нет игры, — приводит слова Титова Metaratings.

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.

Комментарии
