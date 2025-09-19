Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Балтика» оштрафована на 10 тыс. рублей за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение оштрафовать калининградскую «Балтику» за скандирование болельщиками кричалки «Зенит» — позор российского футбола» во время матча 8-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Балтика» оштрафована на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

«Зенит» после восьми туров Российской Премьер-Лиги занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Балтика» — вторая (16). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (19).

