Червиченко: Станковича по-любому уволят из «Спартака» — это путь в никуда

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном увольнении сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера московской команды.

«Отставка Станковича назревала давно, это надо было сделать перед началом сезона. Но раз не сделали, сейчас должен произойти какой-то серьёзный провал: «Спартак» должен опуститься ниже 10-го места или команда должна проиграть ЦСКА с разницей в три мяча. Мне кажется, Станковича по-любому уволят. Даже самым упрямым в «Спартаке» понятно, что это путь в никуда», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.