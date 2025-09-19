Егор Титов — о «Спартаке»: что идёт не так? Мне это очень больно и неприятно

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высказался об игре и результатах красно-белых в нынешнем сезоне. Накануне столичная команда проиграла «Ростову» (1:2) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Сегодня покупаются новые иностранцы, и мы видим, что-то идёт не так. Поэтому у меня вопрос: что идёт не так? В чём проблема? Коллектив, тренерский штаб, руководство — что идёт не так? Мне это очень больно и неприятно. И я имею право это говорить, потому что я воспитанник «Спартака». Знаю, что такое «Спартак», и я отдал и отдаю очень много времени, сил и эмоций, болея за эту команду. И мне непонятно, что идёт не так», — приводит слова Титова Metaratings.

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.