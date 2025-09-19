Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Капитан «Зенита» высказался о психологическом давлении перед матчем с «Краснодаром»

Капитан «Зенита» высказался о психологическом давлении перед матчем с «Краснодаром»
Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался по поводу психологического давления в преддверии матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Игра пройдёт 21 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— На ваш взгляд, кто испытывает большее давление: действующий чемпион или претендент, который был чемпионом много раз?
— Думаю, больше всего давления испытывает та команда, которая защищает титул в настоящий момент. Но при том, что мы были чемпионами шесть раз подряд и в минувшем сезоне уступили титул лишь с разницей в одно очко, мы тоже испытываем давление. Однако считаю, что это давление идёт нам во благо. Потому что мы все хотим вернуть золотые медали, все хотим победить вновь. И это давление играет положительную роль, оно помогает нам действовать более концентрированно, более сосредоточенно. Перед каждой тренировкой и каждым матчем мы выходим с мыслями, что мы обязательно должны вернуть утраченное. Повторюсь, давление испытывают обе команды, но в нашем случае оно играет положительную роль, — цитирует Сантоса официальный сайт «Зенита».

