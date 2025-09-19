«Он предложил мне новый контракт». Аморим пошутил о встрече с совладельцем «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, о чём он разговаривал с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом в четверг, 18 сентября. На встрече также присутствовали генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс.

«Новый контракт, он предлагал мне новый контракт (улыбается)! Нет, это обычное дело — просто показать свою поддержку и объяснить, что это долгосрочный проект. Я поговорил с ним, Омаром и Джейсоном, просто чтобы они получили всю информацию о команде. Обычная встреча.

Это футбол, и на этот клуб оказывается, возможно, большее давление, чем на любой другой в мире, но мы хотим побеждать. Нам нужно быть более агрессивными. В остальном думаю, мы стали лучше по сравнению с прошлым годом», — приводит слова Аморима Goal.

После четырёх туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место.

