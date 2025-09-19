Губерниев назвал справедливой дисквалификацию Станковича на месяц

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о дисквалификации на месяц главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича после удаления в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

«Я же говорил, поскольку Станкович кота не завёл, который бы своим мурчанием его успокаивал, он будет уволен и не сможет в трудную минуту погладить своего кота. Был бы у него кот, он бы мурчал и сгладил бы впечатление от грядущего увольнения. Его гнать надо! Он сейчас токсичен. Со всех точек зрения сейчас в «Спартаке». Без сомнения, наказание справедливое», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.