Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Они побеждают только из-за денег». Гвардиола с юмором высказался о тратах «Арсенала»

«Они побеждают только из-за денег». Гвардиола с юмором высказался о тратах «Арсенала»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично высказался о тратах «Арсенала» и «Ливерпуля» в преддверии очного матча с «канонирами», который состоится 21 сентября.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
«Могу сказать своему другу Микелю Артете, если он выиграет титул чемпиона [Премьер-лиги], это будет только благодаря тратам, а не из-за того, что он много работал (улыбается).

Как и в «Ливерпуле»! Если Арне [Слот] снова выиграет [титул], это будет, так как он потратил много денег, верно? Всё-таки подобное случилось не только с «Ман Сити», правильно? Значит, все они [делают это].

Послушайте, на протяжении многих, многих лет каждый клуб мог делать всё, что ему заблагорассудится! Знаю, к нам относились по-разному, но они хотят тратить то, что имеют, и это нормально! Единственное, могу сказать, они поступили мудро. Потратили всё, что могли, чтобы конкурировать с лучшими в Премьер-лиге и Европе», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

По данным Transfermarkt, минувшим летом «Арсенал» потратил € 293,5 млн, «Ливерпуль» — € 484,68 млн, «Манчестер Сити» — € 206,9 млн.

