Экс-игрок «Химок» Тихий отреагировал на слухи о задержках зарплаты в «Серике»

Российский защитник «Серик Беледиеспор» Дмитрий Тихий отреагировал на слухи, что футболисты, тренерский штаб и персонал турецкого клуба столкнулись с двухмесячной задержкой зарплаты. Ранее появилась информация, что совладельцем «Серика» стал Туфан Садыгов, бывший инвестор футбольного клуба «Химки».

«Не знаю, о чём идёт речь. Мне сейчас некогда», — приводит слова Тихого Metaratings.

Этим летом команду возглавил Сергей Юран, также в неё перешли российские игроки: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Расул Гусейнов, Александр Мартынов и Артём Юран.

9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Причиной решения стала задолженность клуба перед бюджетом, превышающая 448 млн рублей.