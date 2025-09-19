Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаврилов: месяц дисквалификации Станковича — не такой долгий срок, пусть сидит на трибуне

Гаврилов: месяц дисквалификации Станковича — не такой долгий срок, пусть сидит на трибуне
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новость о дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Месяц — не такой долгий срок. Пропустит пять матчей, ничего страшного. На стадионе же Станкович будет присутствовать, пусть сидит на трибуне, а с игроками будет общаться на тренировках. К тому же есть помощники, они всю работу знают.

Ничего сверхъестественного не будет, если его уволят раньше, чем дисквалификация закончится. Неожиданностью не станет, всё может быть», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
КДК дисквалифицировал Станковича на месяц без возможности обжаловать решение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android