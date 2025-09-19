Гаврилов: месяц дисквалификации Станковича — не такой долгий срок, пусть сидит на трибуне

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новость о дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

«Месяц — не такой долгий срок. Пропустит пять матчей, ничего страшного. На стадионе же Станкович будет присутствовать, пусть сидит на трибуне, а с игроками будет общаться на тренировках. К тому же есть помощники, они всю работу знают.

Ничего сверхъестественного не будет, если его уволят раньше, чем дисквалификация закончится. Неожиданностью не станет, всё может быть», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.