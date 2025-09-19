Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Убыточный чемпионат без звёзд». Глава Ла Лиги раскритиковал АПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике английскую Премьер-лигу за нецелесообразное использование средств.

«Премьер-лига устроена таким образом, что она убыточна. У неё больше оборотов. Англия более богатая страна, чем Испания, при этом дефицит является постоянным, и мы снова возвращаемся к теме убыточности Премьер-лиги. Это оказывает инфляционное воздействие на остальную Европу.

Говорю не об инвестициях, а об убытках. Если посмотрим на коэффициент эффективности трансферов, то наши и немецкие клубы самые эффективные. Левандовски говорил, что в Премьер-лиге много платят за игроков, которые провели 10 матчей и забили шесть голов. Придаёт ли это Премьер-лиге большую ценность?

Давайте перейдём к «Золотым мячам». Родри стал исключением в последние годы. Они много подписывают, но им не удаётся заполучить звёзд. Меня это не беспокоит. У нас по-прежнему больше европейских титулов, чем у АПЛ», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

