Главная Футбол Новости

УЕФА: РПЛ — 11-я по посещаемости лига Европы, позади чемпионаты Бельгии, Дании, Норвегии

Комментарии

Мир Российская Премьер-Лига занимает 11-е место по средней посещаемости среди высших дивизионов Европы. В среднем матчи чемпионата России посещают 12 104 зрителя. Это больше, чем ходят на игры чемпионатов Бельгии (10 тыс.), Дании (10 тыс.), Норвегии (6,9 тыс.). Практически на одном уровне с португальской лигой (10-е место — 12,3 тыс.). Об этом свидетельствуют данные из исследования УЕФА.

По данным источника, прирост количества зрителей на трибунах в минувшем сезоне РПЛ составил 8% по сравнению с позапрошлым. В среднем на играх Российской Премьер-Лиги трибуны заполнялись на 36%.

По итогам минувшего сезона чемпионом России стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит».

Самые титулованные футбольные клубы России:

