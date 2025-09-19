Скидки
Главная Футбол Новости

«Навсегда наш номер 20». «Ливерпуль» выложил пост в честь годовщины перехода Диогу Жоты

Комментарии

«Ливерпуль» опубликовал пост в честь годовщины трансфера португальского футболиста Диогу Жоты. Португалец перешёл в стан «красных» 19 сентября 2020 года из «Вулверхэмптона».

«В этот день в 2020-м Диогу Жота стал «красным». Всегда в наших сердцах. Навсегда наш номер 20», — говорится в сообщении клуба в соцсети Х.

3 июля текущего года 28-летний Жота погиб в ДТП в провинции Самора в Испании. Вместе с Жотой в аварии погиб его брат Андре Силва. Жота играл за «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Атлетико», «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Позднее «Ливерпуль» вывел из обращения 20-й игровой номер, навсегда закрепив его за Жотой.

