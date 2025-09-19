Мареска необычно ответил, насколько тяжело Стерлингу и Дисаси быть вне состава «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, насколько тяжело переносят отсутствие в составе защитник Аксель Дисаси и форвард Рахим Стерлинг. Оба игрока не провели ни одной встречи в нынешнем сезоне.

«Мой отец был рыбаком. Он 50 лет ходил на работу с двух часов ночи до 10 утра каждый день. Тяжело это, а не быть футболистом», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на странице в соцсети Х.

Ранее СМИ сообщали, что Стерлинг будет тренироваться отдельно от основной команды «Челси» до январского трансферного окна.

В минувшем сезоне Стерлинг играл за «Арсенал» на правах аренды, где забил один гол и отдал пять результативных передач в 28 матчах.

Дисаси вторую половину прошедшего сезона провёл в «Астон Вилле» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2029 года.