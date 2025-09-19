Александр Шикунов: Станкович заслужил такое наказание. Он уже замучил!
Бывший президент московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц после удаления в матче 8-го тура Мир РПЛ со столичным «Динамо» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Станкович заслужил такое наказание. Он уже замучил! Это же не в первый раз. Сколько это можно терпеть? Сначала было смешно, потом не до смеха, а сейчас неприятно. Это совсем неуважение! Он же читал отзывы про себя. Надо уважать футбол, соперника, болельщиков и свой клуб. Вся страна смотрела по телевизору матч — и происходит вот такая комедия. Это что-то не совсем здоровое», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
