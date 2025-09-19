Александр Шикунов: Станкович заслужил такое наказание. Он уже замучил!

Бывший президент московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц после удаления в матче 8-го тура Мир РПЛ со столичным «Динамо» (2:2).

«Станкович заслужил такое наказание. Он уже замучил! Это же не в первый раз. Сколько это можно терпеть? Сначала было смешно, потом не до смеха, а сейчас неприятно. Это совсем неуважение! Он же читал отзывы про себя. Надо уважать футбол, соперника, болельщиков и свой клуб. Вся страна смотрела по телевизору матч — и происходит вот такая комедия. Это что-то не совсем здоровое», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: