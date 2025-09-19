Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
РПЛ на восьмом месте в Европе по самой высокой посещаемости одной игры в минувшем сезоне

Комментарии

Матч «Зенит» — «Краснодар» (4:1), состоявшийся в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 посетили 57 101 зрителей. Согласно данным исследования УЕФА, благодаря этому РПЛ заняла восьмое место в Европе по самой высокой посещаемости одной игры в минувшем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

На первом месте находится дортмундская «Боруссия», несколько домашних матчей которой посетили 81 365 болельщиков.

По итогам минувшего сезона чемпионом России стал «Краснодар», набравший 67 очков. Второе место занял «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА, который набрал 59 очков в 30 турах.

