Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Каштанов — о положении «Торпедо»: за чёрной полосой всегда следует белая

Каштанов — о положении «Торпедо»: за чёрной полосой всегда следует белая
Нападающий «Торпедо» Алексей Каштанов высказался о нынешнем положении московского клуба. Автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала шесть очков за 10 матчей.

«Стоит отметить, что я пока не так давно в «Торпедо», только знакомлюсь со своими партнёрами по команде, но уже ощутил, здесь все игроки мастеровиты и настроены очень серьёзно. Да, сейчас турнирное положение у нашего клуба непростое, но за чёрной полосой всегда следует белая, что отражается даже в клубных цветах «Торпедо». Мы сделаем всё возможное, чтобы эта белая полоса наступила как можно раньше», — приводит слова Каштанова телеграм-канал клуба.

