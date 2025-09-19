Скидки
Главная Футбол Новости

«Сокол» подписал контракт с экс-футболистом «Сочи»

Полузащитник Кирилл Никитин перешёл в саратовский «Сокол», сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 22-летним игроком заключено до конца сезона-2025/2026.

В прошлом сезоне Никитин защищал цвета «Сочи», в 28 матчах он забил один мяч и отдал две голевые передачи. Ранее хавбек выступал за «СКА-Хабаровск», «Кубань Холдинг» и вторую команду «Слована» из Братиславы.

После 10 туров нынешнего сезона Лиги Pari «Сокол» под руководством тренера Младена Кашчелана занимает последнее место в турнирной таблице, набрав пять очков. В 11-м туре в субботу, 20 сентября, саратовская команда дома сыграет с московским «Торпедо».

