Андрей Червиченко считает заслуженной дисквалификацию Станковича на месяц

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

«Такое наказание Станковича должно было случиться. Это максимально отрицательный пример в первую очередь для футболистов «Спартака». Глядя на его реакцию на судейские решения, большая часть из которых в пользу «Спартака», игроки команды начинают за ним повторять и ему подражать. В матче с «Ростовом», сколько раз футболисты «Спартака» апеллировали к арбитру! Хотя судьи всё равно судят в пользу красно-белых.

Можно вспомнить момент, когда Сако выпрыгнул, задел локтем Заболотного и тут же получил жёлтую. Во втором тайме Заболотный делает то же самое, но не получает вообще ничего. А потом Ву бьёт локтем вратаря по маске, понимает, что ему прилетит красная, а ему даже жёлтую не дают! При этом футболисты «Спартака» умудряются спорить с судьями», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.