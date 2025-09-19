Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Шикунов: Станковича нужно увольнять вместе с Кахигао — они столько денег похоронили!

Бывший президент московского «Спартака» Александр Шикунов считает, что нужно уволить главного тренера красно-белых Деяна Станковича и спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао.

«Станковича нужно увольнять вместе с Кахигао. Кто такой этот Кахигао? Что он сделал хорошего за это время в «Спартаке»? Он потратил громаднейшие деньги! Нам хватило одного Гарсии. Он не забил эти два мяча, ему их подарили в матче с «Динамо». Два мяча за такие деньги — ненормально. Мы не знаем, кто такой Кахигао, а он ещё защищает Станковича. Если он против увольнения Деяна, надо убирать двоих. Это точно не потеря для «Спартака» — они столько денег похоронили! Все это понимают: руководители клуба и болельщики», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

При Кахигао красно-белые приобрели футболистов Ливая Гарсию и Жедсона Фернандеша. По данным Transfermarkt, московский клуб купил Гарсию за € 18,7 млн, а Фернандеша — за € 20,78 млн. Это самые дорогие трансферы «Спартака» в истории клуба.

Как появился «Спартак»:

