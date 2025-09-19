«Карабах» объявил о подписании контракта с воспитанником «Зенита»

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Рамиль Шейдаев подписал контракт с «Карабахом», сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х. Ранее футболист уже выступал за клуб из Азербайджана. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2026 года.

Фото: ФК «Карабах»

Напомним, Шейдаев – уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита». Также на протяжении карьеры нападающий выступал за московское «Динамо», самарские «Крылья Советов», «Карабах», «Сабах», «Жилина», казанский «Рубин», тайский «Бурирам», турецкий «Коджаэлиспор» и «Нефтчи». Отметим, что с 2016 года игрок защищает цвета сборной Азербайджана. В юношеском возрасте Рамиль играл за сборную России.