Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Челси» и «МЮ» могут побороться за полузащитника «Реала» стоимостью € 80 млн — CO

«Челси» и «МЮ» могут побороться за полузащитника «Реала» стоимостью € 80 млн — CO
Комментарии

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» заинтересованы в полузащитнике мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга, которого «сливочные» оценивают в € 80 млн. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент до конца неизвестно, хочет ли французский футболист покинуть «Королевский клуб».

В минувшем сезоне Камавинга принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

