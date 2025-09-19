УЕФА представил символическую сборную лучших игроков 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х представил символическую сборную из лучших футболистов 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Фото: Пресс-служба UEFA Champions League

Вратарь: Херонимо Рульи («Марсель»).

Защитники: Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Деррик Люккассен («Пафос»), Юссуфа Мьоджи («Славия» Прага).

Полузащитники: Маркус Рашфорд («Барселона»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Педро Бикальо («Карабах»), Франсиску Тринкан («Спортинг» Лиссабон).

Нападающие: Маркус Тюрам («Интер»), Гарри Кейн («Бавария»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.