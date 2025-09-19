Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА представил символическую сборную лучших игроков 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную лучших игроков 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х представил символическую сборную из лучших футболистов 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Фото: Пресс-служба UEFA Champions League

Вратарь: Херонимо Рульи («Марсель»).

Защитники: Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Деррик Люккассен («Пафос»), Юссуфа Мьоджи («Славия» Прага).

Полузащитники: Маркус Рашфорд («Барселона»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Педро Бикальо («Карабах»), Франсиску Тринкан («Спортинг» Лиссабон).

Нападающие: Маркус Тюрам («Интер»), Гарри Кейн («Бавария»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Материалы по теме
Влахович, Тюрам, Рашфорд и Тринкан номинированы на лучшего игрока первой недели ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android