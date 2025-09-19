Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда восстановится от травмы полузащитник «Крыльев Советов» Раков

Стало известно, когда восстановится от травмы полузащитник «Крыльев Советов» Раков
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков восстановится от травмы через три-четыре недели. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Раков получил травму в начале сентября в расположении молодёжной сборной России.

Права на 20-летнего футболиста принадлежат «Локомотиву», он выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды. В этом сезоне Мир РПЛ форвард в семи матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).

Материалы по теме
Назван лидер РПЛ по количеству ударов в створ ворот на данный момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android