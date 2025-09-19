Стало известно, когда восстановится от травмы полузащитник «Крыльев Советов» Раков

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков восстановится от травмы через три-четыре недели. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Раков получил травму в начале сентября в расположении молодёжной сборной России.

Права на 20-летнего футболиста принадлежат «Локомотиву», он выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды. В этом сезоне Мир РПЛ форвард в семи матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).