Луис Энрике готов вновь возглавить «Барселону» — Sport.es

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в разговорах с ближайшим окружением неоднократно заявлял, что был бы рад вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 55-летний специалист скучает по жизни в Испании, несмотря на то, что он комфортно чувствует себя во французском гранде. Контракт Энрике с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.

Энрике занимал должность главного тренера «Барселоны» с 2014 по 2017 год. Под его руководством сине-гранатовые выигрывали Лигу чемпионов и дважды становились чемпионами Испании. С лета 2023 года Энрике возглавляет «ПСЖ», с которым также завоевал Лигу чемпионов, что произошло в минувшем сезоне.

