Гол россиянина принёс «Серик Беледиеспор» Юрана вторую победу подряд в первой лиге Турции

«Серик Беледиеспор» под руководством российского тренера Сергея Юрана одержал победу над «Бандырмаспором» в матче 6-го тура первого дивизиона Турции. Встреча в Анкаре завершилась со счётом 1:0.

В составе «Серика» на 40-й минуте отличился Илья Берковский, ему ассистировал Александр Мартынов.

Также в составе команды Юрана полный матч отыграл Кирилл Гоцук, на скамейке запасных остались Илья Садыгов и Артём Юран, так и не вышедшие на поле.

«Серик Беледиеспор» выиграл второй матч подряд в чемпионате, набрал 10 очков и идёт седьмым в таблице. В следующем матче 23 сентября команды сыграет на выезде с клубом «Чорум».