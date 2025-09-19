Александр Соболев провёл гендер-пати около «Газпром Арены» и узнал пол ребёнка

Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев вместе с женой Еленой и сыном Сергеем провёл гендер-пати, на котором узнал пол будущего ребёнка. Церемония прошла у стадиона «Газпром Арена», у Соболева родится второй сын.

«Сердцебиение на максимум, слёзы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир», — написал Соболев под видео в телеграм-канале.

В конце августа 28-летний Соболев сообщил, что в его семье родится второй ребёнок. В минувшую среду, 17 сентября, форвард сделал дубль в матче Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1), один из забитых мячей он отпраздновал с мячом под футболкой. Первый сын Соболева Сергей родился 25 февраля 2017 года.