Александр Соболев провёл гендер-пати около «Газпром Арены» и узнал пол ребёнка
Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев вместе с женой Еленой и сыном Сергеем провёл гендер-пати, на котором узнал пол будущего ребёнка. Церемония прошла у стадиона «Газпром Арена», у Соболева родится второй сын.
«Сердцебиение на максимум, слёзы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир», — написал Соболев под видео в телеграм-канале.
В конце августа 28-летний Соболев сообщил, что в его семье родится второй ребёнок. В минувшую среду, 17 сентября, форвард сделал дубль в матче Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1), один из забитых мячей он отпраздновал с мячом под футболкой. Первый сын Соболева Сергей родился 25 февраля 2017 года.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43' 2:0 Соболев – 59' 2:1 Гандри – 73'
Комментарии
