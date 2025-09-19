Скидки
Футбол Новости

Йоахим Лёв назвал имя лучшего вратаря всех времён

Йоахим Лёв назвал имя лучшего вратаря всех времён
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о 39-летнем экс-голкипере немецкой национальной команды Мануэле Нойере, выступающем в составе мюнхенской «Баварии».

«Мануэль Нойер, пожалуй, лучший вратарь всех времён. Он полностью переосмыслил игру и придал ей совершенно иной облик. Уже 15 лет он играет в абсолютной элите. Когда сегодня смотришь на него в «Баварии», с его уверенностью и харизмой, он выделяется среди всех других как по совокупности качеств, так и по личностным характеристикам», — приводит слова Лёва Bayern & Germany.

Нойер выступал за сборную Германии в период с 2009 по 2024 год. В его активе 124 матча, 118 пропущенных голов и 51 встреча «на ноль». На клубном уроне Нойер выступает с 2011 года за «Баварию». До перехода в стан мюнхенцев он защищал ворота «Шальке-04», воспитанником которого является.

