«Прекрасная ночь». Холанд — о победе «Ман Сити» в матче с «Наполи» в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы «горожан» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» со счётом 2:0. В этой игре норвежский форвард отметился забитым мячом.
«Прекрасная ночь футбола в Лиге чемпионов!» — написал Холанд.
Нападающий английского клуба поразил ворота «Наполи» на 56-й минуте встречи.
В нынешнем сезоне норвежец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:
