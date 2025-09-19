Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Прекрасная ночь». Холанд — о победе «Ман Сити» в матче с «Наполи» в Лиге чемпионов

«Прекрасная ночь». Холанд — о победе «Ман Сити» в матче с «Наполи» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы «горожан» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» со счётом 2:0. В этой игре норвежский форвард отметился забитым мячом.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

«Прекрасная ночь футбола в Лиге чемпионов!» — написал Холанд.

Нападающий английского клуба поразил ворота «Наполи» на 56-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Гвардиола отреагировал на рекорд Холанда в Лиге чемпионов

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android