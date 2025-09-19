Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо ответил, является ли Мбаппе безоговорочным игроком основы «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о статусе нападающего Килиана Мбаппе как неприкосновенного футболиста основного состава. В нынешнем сезоне француз принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в каждой из которых он выходил на поле с первых минут.

– Если учитывать вашу ротацию, является ли Мбаппе единственным и безоговорочным игроком основы?
– Что вы имеете в виду под «безоговорочным»? Что он всегда будет играть в стартовом составе?

– С учётом ротации Мбаппе практически единственный, кто провёл почти все матчи...
– Впереди много игр, среди которых наверняка есть такие, где он не будет в старте. Нужно уметь распределять нагрузку. Невозможно, чтобы один футболист выходил на поле всегда… Нет, это возможно, но мы не собираемся проверять. Килиан очень важен, однако наступит день, когда он тоже не выйдет в стартовом составе, — приводит слова Алонсо AS.

