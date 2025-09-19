Илья Вахания — об игре за «Зенит»: в детстве была эта мечта, да и сейчас осталась

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий в составе «Ростова», рассказал, что у него осталась мечта об игре в составе сине-бело-голубых.

– Ты воспитанник «Зенита». Есть мечта за него сыграть?

– С пяти лет я болел за «Зенит», всё время тренировался там. В детстве эта мечта была, да и, наверное, сейчас осталась. Но я стараюсь об этом не думать. Всё равно в данный момент мы свои задачи решаем, — приводит слова Вахании Metaratimgs.

С 2020 года защитник начал выступать в составе «Зенита-2». Летом 2023 года Вахания стал футболистом «Ростова». За донской клуб он провёл 86 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.