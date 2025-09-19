Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Вахания — об игре за «Зенит»: в детстве была эта мечта, да и сейчас осталась

Илья Вахания — об игре за «Зенит»: в детстве была эта мечта, да и сейчас осталась
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий в составе «Ростова», рассказал, что у него осталась мечта об игре в составе сине-бело-голубых.

– Ты воспитанник «Зенита». Есть мечта за него сыграть?
– С пяти лет я болел за «Зенит», всё время тренировался там. В детстве эта мечта была, да и, наверное, сейчас осталась. Но я стараюсь об этом не думать. Всё равно в данный момент мы свои задачи решаем, — приводит слова Вахании Metaratimgs.

С 2020 года защитник начал выступать в составе «Зенита-2». Летом 2023 года Вахания стал футболистом «Ростова». За донской клуб он провёл 86 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Балахнин: «Ростов» потихоньку оживает, но до полного выздоровления ещё далеко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android