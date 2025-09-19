Хаби Алонсо высказался о попытке Диего Симеоне напасть на фаната «Ливерпуля»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о ситуации с Диего Симеоне, возглавляющим «Атлетико», который в концовке матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:2) попытался прорваться к болельщику «красных», оскорбившему его.

«Если бы мы жили в идеальном мире, то нам не пришлось бы страдать от таких ситуаций. Я не жалуюсь, потому что почти не оказываюсь в них. Однако есть коллеги, страдающие больше. К сожалению, необходимо быть готовым к подобному, иначе это может вывести вас из себя и игры. Я не сталкивался с большим количеством таких эпизодов, но вижу их на футбольных полях. Ситуация давно вышло из-под контроля», — приводит слова Алонсо AS.

