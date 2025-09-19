Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Хаби Алонсо высказался о попытке Диего Симеоне напасть на фаната «Ливерпуля»

Хаби Алонсо высказался о попытке Диего Симеоне напасть на фаната «Ливерпуля»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о ситуации с Диего Симеоне, возглавляющим «Атлетико», который в концовке матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:2) попытался прорваться к болельщику «красных», оскорбившему его.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

«Если бы мы жили в идеальном мире, то нам не пришлось бы страдать от таких ситуаций. Я не жалуюсь, потому что почти не оказываюсь в них. Однако есть коллеги, страдающие больше. К сожалению, необходимо быть готовым к подобному, иначе это может вывести вас из себя и игры. Я не сталкивался с большим количеством таких эпизодов, но вижу их на футбольных полях. Ситуация давно вышло из-под контроля», — приводит слова Алонсо AS.

Фанат «Ливерпуля», спровоцировавший Симеоне на удаление, попросил записать на него ассист

